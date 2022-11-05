Американская атомная субмарина Rhode Island, оснащенная 24 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС США.

«Подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибыла в Гибралтар с запланированным визитом в порт 1 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

По словам командира американской оперативной группы 69 Джона Креддока, такой визит укрепляет твердую приверженность поддержке союзников в Европе.

Как пишет итальянское издание La Repubblica, субмарина способна плавать незамеченной под водой месяцами, однако ее появление в Гибралтаре является сигналом США президенту РФ Владимиру Путину. По некоторым данным, на ее борту находится от 150 до 200 ядерных боеголовок.

На Западе уверены, что именно мощь этой субмарины может отказать в России от возможной ядерной эскалации в Украине.

Напомним, высокопоставленные чиновники из российских военных руководителей обсуждали использование ядерного оружия против Украины. Это вызвало беспокойство внутри администрации Джо Байдена и показывает, насколько Москва разочарована из-за неудач на поле боя в Украине.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли предупредил Кремль о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что подобный шаг российского диктатора Владимира Путина изменит характер войны.