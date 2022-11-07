Компания Twitter предложила части попавших под масштабные сокращения сотрудников вернуться к работе.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, некоторых людей уволили по ошибке. Других сократили до того, как руководство соцсети поняло, что их знания и опыт понадобятся для разработки новых функций Twitter.

В настоящее время в компании осталось около 3700 сотрудников. Новый владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск заставляет тех, кто сохранил должность, быстро работать над новым функционалом. Некоторым сотрудникам приходится ночевать в офисе, чтобы уложиться в сжатые сроки.

Напомним, миллиардер Илон Маск, завершивший покупку компании Twitter, анонсировал создание совета для модерации контента «с разными точками зрения».