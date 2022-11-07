Российские оккупанты начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя, на подъездах к городу устанавливают бетонные пирамиды.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, бетонные заграждения частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.

Петр Андрющенко также рассказал, что в Мариуполе оккупанты запустили два мини-завода по производству бетона. Бетонные пирамиды для так называемой линии Вагнера частично везут в сторону Запорожья и Херсона.

— Несмотря на все заявления «россия здесь навсегда», на самом деле у русских нет такого оптимизма. Так что, если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя, – резюмировал советник мэра.

Напомним, в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируется активное движение техники российских войск.