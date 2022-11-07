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«Южная железная дорога» планирует запустить поезда в село Букино на Изюмщине и Казачьей Лопани.
Об этом рассказал директор «ЮЖД» Николай Уманец, пишет Общественное.
— Планируем в ближайшее время возобновить железнодорожное сообщение к Казачьей Лопани и Букину, – сказал Николай Уманец.
В планах «ЮЖД» возобновление сообщения Изюм-Киев, однако срок запуска – неизвестен.
— Параллельно идет работа по восстановлению разрушенных российскими снарядами железнодорожных путей и мостов в Харьковской области, – отметил Николай Уманец.
Напомним, компания «Укрзалізниця» ввела абонементы на безлимитные поездки для своих пассажиров.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
«Южная железная дорога» планирует запустить поезда в село Букино на Изюмщине и Казачьей Лопани.
Об этом рассказал директор «ЮЖД» Николай Уманец, пишет Общественное.
— Планируем в ближайшее время возобновить железнодорожное сообщение к Казачьей Лопани и Букину, – сказал Николай Уманец.
В планах «ЮЖД» возобновление сообщения Изюм-Киев, однако срок запуска – неизвестен.
— Параллельно идет работа по восстановлению разрушенных российскими снарядами железнодорожных путей и мостов в Харьковской области, – отметил Николай Уманец.
Напомним, компания «Укрзалізниця» ввела абонементы на безлимитные поездки для своих пассажиров.