«Южная железная дорога» планирует запустить поезда в село Букино на Изюмщине и Казачьей Лопани.

Об этом рассказал директор «ЮЖД» Николай Уманец, пишет Общественное.

— Планируем в ближайшее время возобновить железнодорожное сообщение к Казачьей Лопани и Букину, – сказал Николай Уманец.

В планах «ЮЖД» возобновление сообщения Изюм-Киев, однако срок запуска – неизвестен.

— Параллельно идет работа по восстановлению разрушенных российскими снарядами железнодорожных путей и мостов в Харьковской области, – отметил Николай Уманец.

Напомним, компания «Укрзалізниця» ввела абонементы на безлимитные поездки для своих пассажиров.