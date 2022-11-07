Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что британское посольство не намерено эвакуироваться из Киева.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

– Нет, эвакуация не планируется. Мы здесь с безопасностью, которая дает нам возможность быть здесь. Я здесь уже несколько месяцев, я живу в этой войне, как вы живете в этой войне. Бесспорно, справедливо сказать, что обстоятельства нашего отъезда уже отличаются от тех обстоятельств, когда мы впервые уехали в феврале. И это не только потому, что мы считаем угрозу менее серьезной: она все равно серьезная, – сказала она.

Однако, по словам дипломата, сейчас есть «лучшее представление как о потенциале Украины, так и о потенциале России».

Мелинда Симонс заявила, что сотрудники посольства готовы смириться с немалым, чтобы выполнять свою работу.

— Пока планов покидать Киев нет. И я думаю, что для многих людей, пожалуй, очень важно, чтобы мы остались, – сказала она.

По ее словам, она понимает, что присутствие посольства Британии в Киеве важно как сигнал для многих украинцев и некоторых стран.

— Однажды я пошла в магазин за покупками, а кто-то дает мне сдачу и спрашивает: «Так вы не едете, верно?». Поэтому я знаю, что это важно для многих обычных украинцев и, конечно, для некоторых стран, в частности. Я замечаю это, – сказала она.

Напомним, посольство Украины в Германии решило выключить вечернее освещение здания своего размещения — в знак солидарности с Украиной, которая частично без освещения из-за российских обстрелов, и Германией, тоже перешедшей в режим экономии.