Украинские военные уволили уже около 37% территории нашей страны, которую с 2014 года оккупировала Россия.

Об этом сообщает свидетельствуют данные OSInt-аналитиков проекта Defmon.

— ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированными в 2014 году Крымом и ОРДЛО), или 50% того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года, – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, под оккупацией России находятся более 124 тысяч квадратных километров территории Украины. ВСУ по состоянию на 6 ноября удалось уволить 75 тысяч квадратных километров.

Напомним, Соединенные Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.