Президент Владимир Зеленский считает, что национализация «Укрнефти», «Мотор Сичи» и других предприятий была необходима Украине в условиях войны.

Это поможет обеспечивать неотложные потребности Минобороны, написал он в Telegram-канале.

— Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО «Мотор Сич», ЧАО «Запорожтрансформатор», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнафта», - написал президент.

По словам Владимира Зеленского, национализация, осуществлявшаяся в соответствии с действующими законами, поможет обеспечить неотложные потребности сектора обороны.

— В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии, — добавил президент.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».