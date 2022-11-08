Войска России устанавливают на оккупированных территориях бетонные пирамидальные противотанковые постройки – так называемые зубы дракона.

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет, что такие постройки строят вокруг Мариуполя. Они установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также от северной окраины Мариуполя до села Старый Крым.

Такие же бетонные конструкции, по данным Минобороны, отправили в оккупированную часть Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, Россия укрепляет свои линии во всех районах оккупации, готовясь к наступлению ВСУ.

Напомним, российские оккупанты начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя, на подъездах к городу устанавливают бетонные пирамиды.