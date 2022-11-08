Российские захватчики перемещаются на левый берег Днепра.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
— Усиление российских войск в самом Херсоне не зафиксировано, наоборот идет перемещение на Левый берег. Но укрепления в это время происходят в Казачьем и Веселом, – говорится в сообщении.
По словам депутата, оккупантам приказали меньше ходить по улицам, не находиться на блокпостах.
— Создается иллюзия, что оккупантов в Херсоне нет. Но оккупанты все же есть, – добавил он.
Напомним, кафиры не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений.
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Российские захватчики перемещаются на левый берег Днепра.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
— Усиление российских войск в самом Херсоне не зафиксировано, наоборот идет перемещение на Левый берег. Но укрепления в это время происходят в Казачьем и Веселом, – говорится в сообщении.
По словам депутата, оккупантам приказали меньше ходить по улицам, не находиться на блокпостах.
— Создается иллюзия, что оккупантов в Херсоне нет. Но оккупанты все же есть, – добавил он.
Напомним, кафиры не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений.