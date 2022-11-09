Графики почасовых плановых отключений электроэнергии в среду, 9 ноября, будут действовать по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании Укрэнерго во вторник, 8 ноября.

«Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях», - заявили в компании.

Аварийные отключения пока не планируют, но в Укрэнерго посоветовали следить за сообщениями местных операторов. Компания попросила украинцев потреблять электроэнергию экономно и в течение дня не включать в сеть несколько мощных электроприборов одновременно. В первую очередь это касается пиковых часов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.