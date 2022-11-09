Россия, вероятно, уже потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает CNN.

— Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была», — отметил Колин Каль.

По его словам, РФ понесла «десятки тысяч потерь» с начала войны в феврале, что гораздо больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане.

— Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Они использовали большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, и санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того уровня, как она выглядела до войны, — сказал Колин Каль.

Он подчеркнул, что Путин пошел в войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну, но потерпел неудачу, и это не изменится.

Ранее сообщалось, что Пентагон официально подтвердил передачу Украине первых двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS.