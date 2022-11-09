Делегации США и России в ближайшие недели планируют встречу, на которой обсудят возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении. Этот вопрос был заморожен с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как пишет Bloomberg, представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в ближайшем будущем. Детали он не сообщил, однако источники говорят, что на встрече США поднимут вопросы инспекций.

Возможным местом встречи называют Каир, но ориентировочные даты пока согласовываются.

Напомним, американская атомная субмарина Rhode Island, оснащенная 24 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море.