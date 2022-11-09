В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военных администрации в Херсонской области.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в населённых пунктах Херсонской области.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военных администрации в Херсонской области.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в населённых пунктах Херсонской области.