В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военных администрации в Херсонской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;

Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;

Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;

Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в населённых пунктах Херсонской области.