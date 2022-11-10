Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.

Об этом сообщает Reuters.

— Приближается зима, это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают, – заявил министр.

По его словам, успехи ВСУ являются причиной, почему очень важно сейчас продолжить поставлять Украине оборудование и поддержку.

— Украина все еще одерживает победы на востоке страны и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба, – сказал Уоллес.

Великобритания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение около 6000 украинских военнослужащих.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон не раз посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.