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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.
Об этом сообщает Reuters.
— Приближается зима, это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают, – заявил министр.
По его словам, успехи ВСУ являются причиной, почему очень важно сейчас продолжить поставлять Украине оборудование и поддержку.
— Украина все еще одерживает победы на востоке страны и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба, – сказал Уоллес.
Великобритания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение около 6000 украинских военнослужащих.
Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон не раз посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.
Об этом сообщает Reuters.
— Приближается зима, это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают, – заявил министр.
По его словам, успехи ВСУ являются причиной, почему очень важно сейчас продолжить поставлять Украине оборудование и поддержку.
— Украина все еще одерживает победы на востоке страны и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба, – сказал Уоллес.
Великобритания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение около 6000 украинских военнослужащих.
Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон не раз посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.