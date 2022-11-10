Испанские вооруженные силы будут готовить украинских снайперов на военной базе в Толедо по программе, предусматривающей подготовку 400 военнослужащих каждые два месяца.

Как пишет «Европейская правда» , соглашение о сотрудничестве между Минобороны Испании и правительством Украины было подписано в понедельник.

Соглашение о сотрудничестве также предусматривает обучение другим возможностям: от базового курса обезвреживания взрывчатых веществ до парамедицинского обучения.

Учебные курсы будут проводиться в армейской пехотной академии Толедо. Учебные ротации будут проходить каждые два месяца, в них примут участие 400 украинских военнослужащих.

Кроме того, Испания рассматривает возможность обучения украинских солдат приемам, связанным с киберзащитой, а также использованию недавно отправленных в Украину средств, таких как полевая артиллерия 105/14 и ракетный комплекс Hawk.

Учебные программы являются частью Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Украина), спонсируемой Европейским Союзом, которая дополняет доставку оружия в Украину, чтобы противостоять российскому вторжению.

По последним данным, предоставленным Минобороны, Испания организовала более 30 логистических перевозок оружия и материалов в Польшу для их дальнейшей передачи Украине.

Напомним, более 10 стран уже поддержали программу подготовки украинских военнослужащих, начатую Великобританией.