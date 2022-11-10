Иран заявил о создании своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты в то время как усиливается внимание к оборонным связям Тегерана с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Гаджизаде отметил, что иранские гиперзвуковые ракеты являются «значительным скачком поколения» в сфере ракетостроения.

Не сообщая деталей, он добавил, что ракета может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Это заявление было сделано после того, как 1 ноября Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены тем, что Россия может приобрести иранские ракеты класса «земля-земля» для использования против Украины, в дополнение к уже купленным у Тегерана беспилотникам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.

Как сообщалось, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.

В МИД заявили, что Украина будет продолжать принимать меры, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и предупредили Тегеран, что последствия соучастия в агрессии РФ будут масштабнее выгоды от его поддержки.