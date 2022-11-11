Посол Германии Анка Фельдгузен отреагировала на увольнение правобережной Херсонщины, отметив, что увольнение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.

Об этом она написала в своем Twitter.

«Еще одна самая ожидаемая Победа Вооруженных Сил Украины – увольнение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области. Весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!» – написала она.

Напомним, украинцам советуют пока не возвращаться на деоккупированную Херсонскую область, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона.