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Посол Германии Анка Фельдгузен отреагировала на увольнение правобережной Херсонщины, отметив, что увольнение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.
Об этом она написала в своем Twitter.
«Еще одна самая ожидаемая Победа Вооруженных Сил Украины – увольнение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области. Весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!» – написала она.
Напомним, украинцам советуют пока не возвращаться на деоккупированную Херсонскую область, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона.
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Посол Германии Анка Фельдгузен отреагировала на увольнение правобережной Херсонщины, отметив, что увольнение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.
Об этом она написала в своем Twitter.
«Еще одна самая ожидаемая Победа Вооруженных Сил Украины – увольнение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области. Весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!» – написала она.
Напомним, украинцам советуют пока не возвращаться на деоккупированную Херсонскую область, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона.