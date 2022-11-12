Алексей Резников, фото ЭРА

В начале полномасштабного вторжения России в феврале Украина «встречала» врага преимущественно сами по себе. Был существенный дефицит боеприпасов, и военная помощь Запада была недостаточной. Об этом говорится в годовом отчете министра обороны Алексея Резникова, который есть в распоряжении LIGA.net.

Говоря о начале полномасштабного вторжения, Резников подчеркнул, что на этом этапе основной уязвимостью ВСУ была нехватка средств противовоздушной обороны, а также нехватка артиллерийских боеприпасов и мин советского образца 120-мм, 122-мм, 152-м калибра. По оценкам Генштаба, их хватило бы в месяц или на полтора боевых действий высокой интенсивности.

Также была нехватка бронежилетов, шлемов, зимней и летней формы, защищенных систем связи.

По словам Резникова, в целом реакция стран-партнеров для предотвращения полномасштабного вторжения РФ в Украину была недостаточной, а одной из причин этому министр считает тогдашнюю уверенность западных лидеров, что РФ якобы сможет за три дня захватить Киев, а через 10-14 дней – полностью сломать. сопротивление украинцев.

- Именно поэтому Украина встретила врага преимущественно собственными силами и средствами, которые были несопоставимы по масштабу с ресурсами агрессора, - заявил глава Минобороны.

Резников заявил, что основной проблемой была и остается несравнимость военных потенциалов Украины и России. В начале великой войны ВСУ были оснащены в основном «морально устаревшим» вооружением советского производства, которое по характеристикам уступало аналогичным образцам армии РФ. Также у России было и остается значительное преимущество в авиации, дальнобойном оружии, ракетах, артиллерии, танках, бронетехнике и численности личного состава.