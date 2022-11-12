Снигиревка – один из немногих населенных пунктов Николаевщины, который месяцами, вплоть до 10 ноября, находился под российским контролем. Об опыте работы в условиях войны и о том, что захватчики сделали с помещением редакции местной газеты, из НСЖУ поделился главный редактор газеты «Вісник Снігурівщини» Игорь Новиков.

— Остановить печать издания нам пришлось сразу после начала войны: «Укрпочта уже не работала», – рассказал медийщик. – Но журналистскую работу мы не оставили, работали в социальных сетях. Давали информацию о том, что происходит в городе. Люди должны получать объективную и полную информацию, ведь правда – это лучшее лекарство от шока. Люди успокаивались, когда узнавали, что магазины и аптеки в городе работают, горючее есть.

До 19 марта, когда в город вошли захватчики, журналисты издания, среди которых и главный редактор, собирали информацию о происходящем в Снигиревке, о работе волонтеров, документировали преступления российских оккупантов.

– 14 марта, в день освобождения Снигиревки от гитлеровских оккупантов, рашисты сбросили на город четыре мощные бомбы на парашютах. В результате этого варварского акта в городе разрушены многие здания, были погибли и ранены. Я работал на месте, фотографировал, собирал информацию, брал комментарии. И как сильно меня удивило, когда россияне выпустили по своему телевидению кадры тех самых разрушений, которые снимал и я, но подали это как «работу украинцев»! – возмущается Игорь Новиков. – Сейчас город уже освобожден, но люди все еще боятся вражеских обстрелов и бомбежек…

Войдя в город и «зачистив» его, захватчики начали подворный обход – искали атовцев, активистов, оружие. Пришли и в дом Игоря Новикова, осмотрели его рабочий кабинет. Особенно журналист беспокоился за свою 88-летнюю мать, имеющую болезнь сердца и которой он некоторое время даже не говорил, что началась война. Работать по профессии становилось невозможно: за фотографирование на улицах города захватчики могли расстрелять.

– В результате мы решили покинуть город и перебраться в Одессу. Я участвовал в нескольких тренингах НСЖУ по безопасности журналистов, поэтому знал, как вести себя в агрессивной среде. Нужно стараться не вступать с агрессорами не только в дискуссии, но вообще в разговор, спокойно отвечать на их вопросы. Конечно, телефон и ноутбук должны быть «стерильными», – рассказал Игорь Новиков.

Не всем, кто хотел уехать из города, это удалось. Непонятная ситуация с интернатом пожилых людей – часть жителей эвакуировали, часть осталась в Снигиревке.

Пока журналист продолжает собирать информацию о ситуации в Снигиревке пока удаленно – вернуться в город пока нельзя.

– В доме, где размещена наша редакция, выбиты окна, офис – разграблены. Из гаража украден редакционный автомобиль. Из редакции вынесли почти все – включая холодильник и стулья. Но радует, что сохранилось произведение искусства – памятный знак «Стол журналиста», который в 2020 году редакции на 90-летие газеты подарил один из местных художников.

К сожалению, существенно пострадал и дом матери журналиста – рядом разорвался снаряд… В Снигиревке – немало разрушений. Впрочем, рассказывают и о курьезных моментах: вблизи птицефабрики в освобожденном городе обнаружили склад украденных у горожан стиральных машин. На каждой – надпись, кому из оккупантов она должна «принадлежать». Но произошло не так, как думалось – вблизи разорвался снаряд, и все награбленное имущество было уничтожено…

– Когда ситуация в Снегиревке стабилизируется – планируем возобновить выпуск газеты, – говорит редактор. – Правда, пока непонятно, как ее можно было бы распространять – почта еще не работает, магазины тоже. Но будем надеяться на лучшее: люди любят нашу газету.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.