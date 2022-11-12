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В освобожденном от российских оккупантов Херсоне пока не хватает воды, лекарств, продуктов питания, но гуманитарные грузы уже начинают въезжать в город.
Об этом сказал советник городского головы Роман Головня в эфире национального телемарафона.
— Относительно гуманитарной катастрофы. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас критически не хватает в городе, прежде всего, воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе.
Сейчас не хватает лекарств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, – сказал он.
В то же время, по словам Романа Головни, уже формируются гуманитарные грузы, в том числе из Николаева, и некоторые автомобили с помощью уже прибыли в город.
По подсчетам советника мэра, в настоящее время в Херсоне находится около 70-80 тысяч населения, к началу же полномасштабного вторжения в областном центре проживало 320 тысяч человек.
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В освобожденном от российских оккупантов Херсоне пока не хватает воды, лекарств, продуктов питания, но гуманитарные грузы уже начинают въезжать в город.
Об этом сказал советник городского головы Роман Головня в эфире национального телемарафона.
— Относительно гуманитарной катастрофы. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас критически не хватает в городе, прежде всего, воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе.
Сейчас не хватает лекарств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, – сказал он.
В то же время, по словам Романа Головни, уже формируются гуманитарные грузы, в том числе из Николаева, и некоторые автомобили с помощью уже прибыли в город.
По подсчетам советника мэра, в настоящее время в Херсоне находится около 70-80 тысяч населения, к началу же полномасштабного вторжения в областном центре проживало 320 тысяч человек.