Россия запретила проход через Керченский пролив судов, загруженных не в России.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в Минтранспорте Турции.

Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом пропагандистам сообщили в Главном управлении морских дел при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Почему это важно ? Вероятно, россияне боятся еще одного подрыва Керченского моста.