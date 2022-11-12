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Россия запретила проход через Керченский пролив судов, загруженных не в России.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в Минтранспорте Турции.
Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море.
Об этом пропагандистам сообщили в Главном управлении морских дел при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Почему это важно ? Вероятно, россияне боятся еще одного подрыва Керченского моста.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Россия запретила проход через Керченский пролив судов, загруженных не в России.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в Минтранспорте Турции.
Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море.
Об этом пропагандистам сообщили в Главном управлении морских дел при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Почему это важно ? Вероятно, россияне боятся еще одного подрыва Керченского моста.