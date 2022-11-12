Виталий Ким и Иван Кухта

В деоккупированной Снигиревке и окрестных населенных пунктах Николаевской области отсутствуют вода, свет и связь. 48 населенных пунктов нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Что касается деоккупированных территорий Снигиревки, там нет воды, связи, света. Там 48 населённых пунктов, которые были под оккупацией, мы завозим туда гуманитарную помощь. Связь только на Старлинках там, тяжело работающая, на дизельных генераторах, но завтра пытаемся дефектировать электричество, послезавтра, думаю, успеют силовики и закончат стабилизационные меры, чтобы мы инженеров запустили на ремонт связи, телевидения, тепла. Необходимых людей мы везем туда, военная администрация на месте. Все работают, поэтому в ближайшее время будем возвращать наши населенные пункты к нормальной жизни, - сказал Виталий Ким.

Напомним, будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снигиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.