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В уволенном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Facebook.
— Господин президент, согласно вашему поручению докладываю. В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военные администрации Херсонской области, города Херсона и Херсонского района.
Также приступили к исполнению должностных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит соответствующие мероприятия по разминированию. Занимаемся возвращением города в обычную жизнедеятельность, - сказал Ярослав Янушевич.
Ярослав Янушевич также опубликовал еще одно видео из центра Херсона, на котором видны люди с украинскими флагами, выкрикивающие «Украина!».
9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В уволенном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Facebook.
— Господин президент, согласно вашему поручению докладываю. В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военные администрации Херсонской области, города Херсона и Херсонского района.
Также приступили к исполнению должностных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит соответствующие мероприятия по разминированию. Занимаемся возвращением города в обычную жизнедеятельность, - сказал Ярослав Янушевич.
Ярослав Янушевич также опубликовал еще одно видео из центра Херсона, на котором видны люди с украинскими флагами, выкрикивающие «Украина!».
9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.