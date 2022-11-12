В уволенном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Facebook.

— Господин президент, согласно вашему поручению докладываю. В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военные администрации Херсонской области, города Херсона и Херсонского района. Также приступили к исполнению должностных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит соответствующие мероприятия по разминированию. Занимаемся возвращением города в обычную жизнедеятельность, - сказал Ярослав Янушевич.

Ярослав Янушевич также опубликовал еще одно видео из центра Херсона, на котором видны люди с украинскими флагами, выкрикивающие «Украина!».

9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.

В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.