Гуманитарный штаб при Николаевской областной военной администрации передал в недавно деоккупированную Снигиревку пять фур с помощью.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В одной из фур находились строительные материалы для восстановления поврежденных построек общины. В частности, ОСБ плиты, доски, брусья, пленка, брезент и т.д.

Вторая фура состояла из продуктовых наборов. Более 25 паллет пайков передало Посольство Украины в Республике Молдова.

В третий – гигиенические наборы, которые в Николаев передал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Также население общины получило теплую одежду, спальники и одеяла.

Еще одна фура была с пищевыми продуктами. В частности, сахар, макаронные изделия, сливочное масло, растительное масло, мясные и рыбные консервы, вода и т.д. Местным жителям также раздали тысячу хлебов и 500 булочек от пекарни «Румяной хлеб».

Кроме того, ова передала пять топливных генераторов, фонари на солнечных батареях и емкости для воды. А для местной больницы привезли автомобиль скорой помощи с необходимым лекарством и оборудованием для заведения.

– И это только начало нашей работы. русские оккупанты разворовали всю технику, восстанавливать будет труднее. Поэтому составляем списки и будем просить помощи у наших партнеров для того, чтобы восстановить все необходимое, говорится в сообщении.

Напомним, будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.