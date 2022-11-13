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В Херсоне после освобождения от оккупантов возобновила работу Херсонская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
Как сообщается на ее сайте, прокуроры вошли в город 11 ноября «в постоянном тесном контакте с военными собратьями».
— В настоящее время принимаются меры по обеспечению безопасного функционирования прокуратуры на определенном месте дислокации, проводится оценка нанесенного оккупационными войсками ущерба и продолжается работа по обеспечению правопорядка в военных формированиях и защите военнослужащих, — заявили в ведомстве.
Напомним, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Херсоне после освобождения от оккупантов возобновила работу Херсонская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
Как сообщается на ее сайте, прокуроры вошли в город 11 ноября «в постоянном тесном контакте с военными собратьями».
— В настоящее время принимаются меры по обеспечению безопасного функционирования прокуратуры на определенном месте дислокации, проводится оценка нанесенного оккупационными войсками ущерба и продолжается работа по обеспечению правопорядка в военных формированиях и защите военнослужащих, — заявили в ведомстве.
Напомним, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов.