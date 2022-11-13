Даже во время российской оккупации Снигиревки украинские власти выплачивали заработную плату врачам.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

— Больница Снигиревки была под оккупацией, врачи работали, и мы им платили заработную плату. они не упали под россиян и продолжали обслуживать наших граждан. Там некоторые врачи уехали, но большинство людей осталось. Все это время я подписывал платежки по оккупированным территориям для того, чтобы у них были коммунальные платежи и зарплата. Все хорошо, сейчас они вернулись очень счастливы, – говорит Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.