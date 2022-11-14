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Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79 ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD, а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.
Об этом пишет пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
Как рассказывают десантники, броневики очень надежны, но колеса время от времени не выдерживают такой нагрузки: «по-всякому бывает. Просто можешь ехать и наехать на осколок, бывает прилет рядом.
О «прилетах» рассказывают неохотно – недавно одна из машин выдержала прямое попадание 120-мм мины, все бойцы на борту уцелели.
Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, приобщившихся к покупке этих бронемашин: «Сначала я увидел это фото. Выбитое стекло, раскуроченный капот. Плотный минометный обстрел. В машине было 11 человек. Большинство из них мои знакомые, десантура, к которым я не раз приезжал, и мы уже без преувеличения успели сдружиться. Не буду объяснять, что испытал в эти первые секунды. Это знает всякий, у кого близки на войне. Но они все живы и ни один даже не попал в госпиталь. В таком состоянии наш SHIELD еще смог вывезти их из-под плотных обстрелов, и ни один из ребят не получил серьезного ранения».
— Машины используются прямо в бою. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто «купил ВСУ броневик». «Шилды» уже спасли не один десяток жизней. Это ваша работа, – отмечает пятый Президент.
В ОО «Дело Общин» сообщили, что поврежденную бронемашину восстановят и вернут в подразделение.
– Прямое попадание мины по капоту машины – это страшно. Однако весь экипаж уцелел. Все живы. Каждый, кто помогал этому или другим проектам – вы действительно спасаете жизнь. А машину мы заберем на рембазу и полностью восстановим. И продолжим помогать армии, – пишет волонтер Юрий Бирюков.
Как известно, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО «Дело Громад». Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн. евро.
Как рассказал Петр Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.
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Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79 ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD, а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.
Об этом пишет пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
Как рассказывают десантники, броневики очень надежны, но колеса время от времени не выдерживают такой нагрузки: «по-всякому бывает. Просто можешь ехать и наехать на осколок, бывает прилет рядом.
О «прилетах» рассказывают неохотно – недавно одна из машин выдержала прямое попадание 120-мм мины, все бойцы на борту уцелели.
Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, приобщившихся к покупке этих бронемашин: «Сначала я увидел это фото. Выбитое стекло, раскуроченный капот. Плотный минометный обстрел. В машине было 11 человек. Большинство из них мои знакомые, десантура, к которым я не раз приезжал, и мы уже без преувеличения успели сдружиться. Не буду объяснять, что испытал в эти первые секунды. Это знает всякий, у кого близки на войне. Но они все живы и ни один даже не попал в госпиталь. В таком состоянии наш SHIELD еще смог вывезти их из-под плотных обстрелов, и ни один из ребят не получил серьезного ранения».
— Машины используются прямо в бою. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто «купил ВСУ броневик». «Шилды» уже спасли не один десяток жизней. Это ваша работа, – отмечает пятый Президент.
В ОО «Дело Общин» сообщили, что поврежденную бронемашину восстановят и вернут в подразделение.
– Прямое попадание мины по капоту машины – это страшно. Однако весь экипаж уцелел. Все живы. Каждый, кто помогал этому или другим проектам – вы действительно спасаете жизнь. А машину мы заберем на рембазу и полностью восстановим. И продолжим помогать армии, – пишет волонтер Юрий Бирюков.
Как известно, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО «Дело Громад». Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн. евро.
Как рассказал Петр Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.