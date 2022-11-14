Министры иностранных дел и обороны Европейского Союза на этой неделе намерены согласовать ряд решений, направленных на поддержку Украины. В понедельник они также должны принять дополнительные санкции против Ирана за применение силы против демонстрантов.

Об этом сообщает Reuters.

Акции протеста начались в иранских городах после 16 сентября, когда стало известно о смерти задержанной за «неправильное» ношение хиджаба Масхи Амины. С тех пор, по оценке правозащитников, погибли 336 митингующих, более 15 тысяч были задержаны.

В новом пакете ограничительных мер будут применены против физических и юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека в Иране. Санкции будут включать заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

Также министры иностранных дел обсудят в понедельник усиление поддержки Киева на фоне приближения зимы и, возможно, затронут тему девятого пакета санкций против России. Хотя дипломаты говорят, что решение по этому поводу пока не ожидается.

Министры иностранных дел ЕС также приступят к обсуждению долгосрочного подхода блока к Москве, поскольку прошла стратегия блока, которая предусматривала выборочное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как борьба с терроризмом и изменение климата, устаревшая из-за ее вторжения 24 февраля в Украину.

Во вторник министры обороны ЕС собираются официально запустить миссию блока по оказанию военной помощи Украине, которая призвана научить около 15 тысяч украинских военных.

Обучение, которое будет проводиться на территории ЕС, будет включать подготовку украинских войск к использованию западного оружия, направленного на помощь.

Министры обороны также обсудят необходимость пополнения так называемого Европейского фонда мира, который страны ЕС использовали для финансирования закупки вооружения и военного оборудования для Киева и который был в значительной степени исчерпан почти за девять месяцев войны в Украине.

Напомним, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.