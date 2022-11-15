Вечером 14 ноября исчезла электроэнергия почти на всей оккупированной части Запорожской области, из-за отсутствия света нет и водоснабжения.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, есть информация об отключении света в Энергодаре, Токмаке, Родах, Бильмаке и окрестных селах. Также без светлая часть Мелитопольского района. Из-за отсутствия электричества исчезло и водоснабжение, в том числе нет воды в Мелитополе.

В сентябре оккупанты объявили, что на захваченные россиянами территории Запорожской области после остановки АЭС в Энергодаре поставляют электроэнергию из Крыма. «Гауляйтер» временно оккупированной части Запорожской области утверждал, что электроэнергии из Крыма якобы должно хватить и в зимний период.

До аннексии россиянами полуострова в 2014 году Крым имел дефицит электроэнергии и получал ее из других областей Украины. Поскольку собственного поколения для удовлетворения внутреннего спроса в Крыму не было, на протяжении нескольких лет полуостров жил в режиме регулярных веерных отключений.

Ситуацию удалось исправить только в 2018-2019 годах после запуска электростанций Таврическая (Симферополь) и Балаклавская (Севастополь) мощностью 470 МВт каждая.