Российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после покинутого правобережья Херсонщины для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донбасса.

Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).

«Российские войска, вероятно, добьются успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения», — говорится в отчете организации.

Аналитики ISW обращают внимание на то, что Министерство обороны России увеличило количество заявлений о российских территориальных достижениях в Донецкой области 13 и 14 ноября.

Цель – подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после ухода с правого берега Херсонской области.

Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км юго-западнее Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях.

«Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и умалить недовольство потерь в Херсонской области», — считают аналитики ISW.

Напомним, за последние сутки украинские защитники отбили 10 атак на Донбассе.