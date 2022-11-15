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В Харьковской области на минах подорвались трое работников железной дороги и электромонтер.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг продолжил терроризировать обстрелами мирное население городов и сел, расположенных рядом с линией столкновения и границей с РФ: Чугуевского, Купянского и Харьковского районов», — отметил Олег Синегубов.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В селе Болдыревка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили две женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет.

Пиротехники ГСЧС продолжают разминирование территории области. В сутки они обезвредили 141 взрывоопасный предмет. Впрочем, минная опасность все еще очень высока.

«Вчера возле железнодорожной станции Цуповка на территории Дергачевской громады Харьковского района на мине подорвались 3 работника железной дороги. Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести», – отметил глава Харьковской ОВА.

Кроме того, в районе села Безруки около 15:00 на мине взорвался автомобиль Харьковоблэнерго, ранение получил 41-летний электромонтер. Его состояние среднее.

Олег Синегубов призвал всех помнить об опасности мин и неразорванных боеприпасов, быть максимально осторожными и внимательными.

Ранее в Николаевской области 19-летний и 12-летний ребята получили ранения в результате взрыва мины.