Отдельные подразделения оккупантов выезжают из населенных пунктов Скадовского и Генического районов Херсонщины в направлении оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 18 часов.

«В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

Детали : Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение этих суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии столкновения.

Враг совершал обстрелы :

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;

направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково; на Купянском и Лиманском направлениях – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;

и направлениях – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;

направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;

и направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки; на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.

Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены 5 единиц военной техники, состав боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два состава боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.