Отдельные подразделения оккупантов выезжают из населенных пунктов Скадовского и Генического районов Херсонщины в направлении оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 18 часов.
«В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.
Детали : Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение этих суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии столкновения.
Враг совершал обстрелы :
Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены 5 единиц военной техники, состав боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два состава боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.
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Отдельные подразделения оккупантов выезжают из населенных пунктов Скадовского и Генического районов Херсонщины в направлении оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 18 часов.
«В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.
Детали : Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение этих суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии столкновения.
Враг совершал обстрелы :
Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены 5 единиц военной техники, состав боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два состава боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.