Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.

Об этом сообщили Кирилл Тимошенко в Telegram, а также Воздушные силы.

— Враг выпустил по Украине более 90 ракет. Наши ПВО сбили 70! Но есть попадание – повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры, - написал Кирилл Тимошенко

В частности, в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21.

По словам Тимошенко, из-за попадания есть отключение света в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В настоящее время более 7 миллионов абонентов без света.

По предварительным данным Воздушных сил, уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Силы ПВО работали в Киеве, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.

В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выпустили по Украине около 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.