В Херсоне и общине сокращают продолжительность комендантского часа. Теперь она будет начинаться в 19:00, а заканчивается в 06:30.

Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.

Обновленный комендантский час начнет действовать с 16 ноября. В указанное время жителям Херсона и общества запрещено находиться на улицах и общественных местах.

Во время комендантского часа будут проводиться стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование освобожденных территорий, а также меры по безопасности гражданского населения общины.

Напомним, что после деоккупации Херсона в городе был введен комендантский час с 17:00 до 08:00.