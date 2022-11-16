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В Херсоне и общине сокращают продолжительность комендантского часа. Теперь она будет начинаться в 19:00, а заканчивается в 06:30.
Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.
Обновленный комендантский час начнет действовать с 16 ноября. В указанное время жителям Херсона и общества запрещено находиться на улицах и общественных местах.
Во время комендантского часа будут проводиться стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование освобожденных территорий, а также меры по безопасности гражданского населения общины.
Напомним, что после деоккупации Херсона в городе был введен комендантский час с 17:00 до 08:00.
В Херсоне и общине сокращают продолжительность комендантского часа. Теперь она будет начинаться в 19:00, а заканчивается в 06:30.
Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.
Обновленный комендантский час начнет действовать с 16 ноября. В указанное время жителям Херсона и общества запрещено находиться на улицах и общественных местах.
Во время комендантского часа будут проводиться стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование освобожденных территорий, а также меры по безопасности гражданского населения общины.
Напомним, что после деоккупации Херсона в городе был введен комендантский час с 17:00 до 08:00.