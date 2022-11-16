Все страны Европейского союза уверены, что Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, приведший к гибели мирных жителей.

Об этом заявил посол Польши в ЕС Анджей Садось, сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольские СМИ.

— Все страны-участницы подчеркнули, что Россия несет прямую ответственность за вчерашнюю трагедию, гибель двух граждан Польши. Это результат российской агрессии против Украины, - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что вчерашняя трагедия в Польше является прямым следствием массированного ракетного обстрела Украины и инфраструктуры. При этом посол заявил, что ракетный удар был и является темой номер один в ЕС, в том числе на заседании Комитета постоянных представителей.

— Все страны-члены выразили свою полную поддержку и солидарность с польским правительством и польскими властями в текущей ситуации, — сказал он.

Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.