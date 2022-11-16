Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что миру сейчас следует сосредоточиться на Украине и нападениях России на украинское гражданское население.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.

– Это не борьба с солдатами, а борьба с гражданским населением. Разрушены столько инфраструктуры, что украинцам трудно выживать, — заявил Саули Нииностио.

По словам финского президента, агрессия россии против мирных украинцев — жесточайшая война из всех возможных.

Саули Нииностио также считает, что все обстоятельства, связанные с падением ракеты в Польше, нуждаются в тщательном расследовании. Он уже выразил соболезнования президенту Польши Анджею Дуди.

Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.