В Соединенных Штатах отметили хорошие успехи Украины и в обороне, и в наступлении. Тем временем Россия проигрывает стратегически, оперативно и тактически.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Громадське.

Он заявил, что Россия не достигла «никакой цели» в войне против Украины: «свергнуть» президента Владимира Зеленского и правительство Украины; закрепить доступ к Черному морю; захватить часть земель, сделать паузу и продолжить наступление в Карпаты.

— Россияне терпели неудачу каждый раз. Проиграют стратегически, проигрывают оперативно и, повторяю, проигрывают тактически. Стратегическое переосмысление их целей, их незаконное вторжение потерпело неудачу, каждое из них», — сказал Марк Милли.

Милли подчеркнул, что Россия может завершить эту войну хоть сегодня, но не хочет.

– Они продолжат эту борьбу до зимы, насколько мы можем сказать. США продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится, — подчеркнул генерал.

Он отметил, что украинцы имеют хорошие успехи в обороне, провели огромную работу по противостоянию российским атакам, и показывают успехи в наступлении, примером чему являются Харьковщина и Херсонщина.

Впрочем, в ближайшее время Милли считает маловероятным полную военную победу Украины, включающую освобождение оккупированного Крыма.

— Военная задача физически изгнать россиян из Украины очень сложна. Это не произойдет в ближайшие недели, только если российская армия полностью не развалится (что вряд ли произойдет). Поэтому вероятность военной победы Украины, которая предусматривает изгнание россиян со всей страны, в частности Крыма, в ближайшее время не высока. Политически может быть политическое решение, что россияне отступят, — сказал генерал.

Марк Милли добавил, что это дело Украины — решать как, когда и вообще проводить переговоры с Россией.