Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина победит в войне с Россией, если переживет зиму, потому что у агрессора заканчивается оружие.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в эфире телемарафона, пишет Українська Правда.

— Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне. Поверьте, это (удары по энергетике – прим.) – самое мощное оружие, которое осталось в России, из тех, что оно уже применило или собирается, - сказал он.

Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Силы ПВО работали в Киеве, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.

В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выпустили по Украине около 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.