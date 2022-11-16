|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|06:57
|Захід сонця:
|16:16
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|4.7 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|16:10
|Температура завтра:
|C°
Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина победит в войне с Россией, если переживет зиму, потому что у агрессора заканчивается оружие.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в эфире телемарафона, пишет Українська Правда.
— Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне.
Поверьте, это (удары по энергетике – прим.) – самое мощное оружие, которое осталось в России, из тех, что оно уже применило или собирается, - сказал он.
Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
Силы ПВО работали в Киеве, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выпустили по Украине около 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.
Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина победит в войне с Россией, если переживет зиму, потому что у агрессора заканчивается оружие.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в эфире телемарафона, пишет Українська Правда.
— Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне.
Поверьте, это (удары по энергетике – прим.) – самое мощное оружие, которое осталось в России, из тех, что оно уже применило или собирается, - сказал он.
Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
Силы ПВО работали в Киеве, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выпустили по Украине около 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.