Делегации Украины и Польши начали в Варшаве первый раунд переговоров о внедрении совместного таможенного и пограничного контроля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Предварительно такое соглашение должно определить правила работы совместных пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, принципы противодействия нелегальной миграции, проведение совместных патрулей. Также проект предусматривает возможность контрольных служб двух стран делегировать друг другу выполнение своих служебных полномочий и функций.

Совместный контроль на границе должен упростить и ускорить его пересечение для международных перевозчиков и частных лиц. После подписания соглашения Украина станет страной, не входящей в состав Евросоюза, но имеющей подобные пункты пропуска со страной-членом ЕС.

Начавшийся в среду первый раунд переговоров продлится два дня и завершится наработкой базовой редакции документа.

В Министерстве инфраструктуры напомнили, что общий товарооборот между Украиной и Польшей за 10 месяцев 2022 года составил более 10,3 млрд. долларов, а за весь прошлый год – почти 10,2 млрд. долларов.