В Одесской области в результате российских ударов 15 и 17 ноября без света остаются около 70% абонентов ДТЭК. У остальных электроэнергия есть, поскольку на их линиях есть важные объекты.

В Одессе у большинства жителей свет есть примерно по два часа в день, поделил спикер Одесской ОВА Братчук.

— По словам гендиректора ДТЭК Одесские электросети, разрушения – очень серьезные, так что электроэнергии не будет до стабилизации ситуации, – написал он.

Напомним, сегодня утром российская армия ударила по объекту в Одесской области. Ранения получил один гражданский человек. Поврежден логистический центр.

Напомним, что российские войска перед отступлением разрушили всю энергетическую инфраструктуру Херсона.