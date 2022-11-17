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В Херсонской области в Белозерском районе обнаружили массированное заминирование российскими военными территории солнечной электростанции, которая к началу войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.
Как отмечается, во время оккупации военные России ограбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.
— После деоккупации территории работники пока не могут начать работу по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования, говорится в публикации.
Напомним, российские войска перед отступлением разрушили всю энергетическую инфраструктуру Херсона.
В Херсонской области в Белозерском районе обнаружили массированное заминирование российскими военными территории солнечной электростанции, которая к началу войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.
Как отмечается, во время оккупации военные России ограбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.
— После деоккупации территории работники пока не могут начать работу по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования, говорится в публикации.
Напомним, российские войска перед отступлением разрушили всю энергетическую инфраструктуру Херсона.