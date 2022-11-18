Президент Владимир Зеленский назначил эксгенпрокурорку Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Об этом свидетельствует соответствующий указ от 17 ноября.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации», - говорится в документе.

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора 19 июля 2021 года.

3 августа 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Зеленскому на назначение Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.