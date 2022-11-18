|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|06:58
|Заход солнца:
|16:15
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца
|16:09
|Температура завтра:
|C°
Президент Владимир Зеленский назначил эксгенпрокурорку Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.
Об этом свидетельствует соответствующий указ от 17 ноября.
«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации», - говорится в документе.
Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора 19 июля 2021 года.
3 августа 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Зеленскому на назначение Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.
Президент Владимир Зеленский назначил эксгенпрокурорку Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.
Об этом свидетельствует соответствующий указ от 17 ноября.
«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации», - говорится в документе.
Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора 19 июля 2021 года.
3 августа 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Зеленскому на назначение Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.