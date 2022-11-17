Более 10 миллионов жителей Украины остаются без электроснабжения в результате ракетной атаки России.

Об этом сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Укринформ.

— Весь день продолжается ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины... Снова аварийные отключения света вдобавок к плановым, стабилизационным. На сегодняшний день более 10 миллионов украинцев без электричества, - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, больше всего отключений электричества фиксируется в Винницкой области, Одесской, Сумской, Киеве.

- Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки, - подчеркнул Президент.

17 ноября директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за масштабных повреждений энергообъектов без света находятся до 40% потребителей. В отдельных районах свет будет отсутствовать несколько дней.