Политические группы Европейского парламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование по которому запланировано на следующую неделю.

Об этом в твиттер сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.

— После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение о тексте (резолюции), – написал он в Twitter.

По словам евродепутата, в резолюции будет содержаться следующая строчка: «Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства».

Ожидается, что резолюция будет обсуждаться и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.