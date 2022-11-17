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Политические группы Европейского парламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование по которому запланировано на следующую неделю.
Об этом в твиттер сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.
— После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение о тексте (резолюции), – написал он в Twitter.
По словам евродепутата, в резолюции будет содержаться следующая строчка: «Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства».
Ожидается, что резолюция будет обсуждаться и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.
Политические группы Европейского парламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование по которому запланировано на следующую неделю.
Об этом в твиттер сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.
— После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение о тексте (резолюции), – написал он в Twitter.
По словам евродепутата, в резолюции будет содержаться следующая строчка: «Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства».
Ожидается, что резолюция будет обсуждаться и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.