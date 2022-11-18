Словакия передала Украине еще одну самоходную гаубицу Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в своем Twitter.

По его словам, это уже седьмая гаубица, переданная украинской армии.

— Уже 7-я Zuzana 2 была доставлена в Вооруженные силы Украины и готова защищать невинные жизни, – добавил Ярослав Надь.

В июне Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми 155-мм САУ.

2 октября Германия, Норвегия и Дания договорились закупить для Украины дополнительно 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Поставки стартуют в следующем году.

Zuzana 2 – самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).

Ранее сообщалось, что Словакия, вероятнее всего, отправит свои боевые самолеты в Украину . За это она планирует получить либо деньги от Евросоюза, либо военную технику от НАТО.