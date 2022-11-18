У проекта Пангеос будет собственный порт и площадка для самолетов, множество торговых центров, парков и гостиниц. И очень необычный внешний вид — суперяхта будет иметь форму черепахи.

Пангеос был назван в честь Пангеи – суперконтинента, существовавшего от 200 до 335 миллионов лет назад, пишет «НВ».

Он будет действительно монументальным – длина яхты составит 550 метров, а ширина – 610 метров.

По словам студии Lazzarini, разработавшей дизайн, это будет полноценный плавучий город, где будет место для гостиниц, торговых центров, парков и даже портов, способных принять небольшие корабли и самолеты уважаемых постояльцев.

Строить яхту планируют в Саудовской Аравии. Для этого необходимо будет вырыть около одного квадратного километра моря и построить круглую дамбу. Строительство хотят проводить в порту короля Абдуллы, в 130 км к северу от Джидды. Ожидается, что Пангеос будет курсировать по кольцевому маршруту со скоростью до пяти узлов. Интересно, что питание яхты будет производиться за счет солнечной энергии.

В Lazzarini надеются, что строительство может начаться в 2033 году, а закончить работы можно будет уже через восемь лет.

Напомним, что Украина проработала план строительства малых модульных реакторов для выработки электроэнергии, но пока все ресурсы задействованы на то, чтобы защитить и восстановить ту энергетическую систему, которая есть.