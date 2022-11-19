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Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в горсовете сейчас отсутствует политика и все депутаты работают как одна сила.
Об этом он рассказал в интервью для НВ.
— В начале войны мы с депутатами встретились онлайн и проговорили, что мы не планируем политических баталий, и сегодня мы работаем как одна сила. На сегодняшний день я пока не видел никакой политической активности или баталий. У нас за это время две сессии городского совета прошли онлайн, ближайшую планируем провести 22 ноября и в декабре. Пока что у меня нет каких-либо проблем с депутатами. Конечно, можно списывать на то, что кто-то испугался, затаился, но даже таких подпольных возбуждений не было. Сегодня все нацелены на результат, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.
Депутат Николаевского городского совета, член «бюджетной» комиссии Сергей Кантор предложил рассматривать проект пчела города на 2023 год в редакции, предложенной мэром Александром Сенкевичем.
Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в горсовете сейчас отсутствует политика и все депутаты работают как одна сила.
Об этом он рассказал в интервью для НВ.
— В начале войны мы с депутатами встретились онлайн и проговорили, что мы не планируем политических баталий, и сегодня мы работаем как одна сила. На сегодняшний день я пока не видел никакой политической активности или баталий. У нас за это время две сессии городского совета прошли онлайн, ближайшую планируем провести 22 ноября и в декабре. Пока что у меня нет каких-либо проблем с депутатами. Конечно, можно списывать на то, что кто-то испугался, затаился, но даже таких подпольных возбуждений не было. Сегодня все нацелены на результат, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.
Депутат Николаевского городского совета, член «бюджетной» комиссии Сергей Кантор предложил рассматривать проект пчела города на 2023 год в редакции, предложенной мэром Александром Сенкевичем.