Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в горсовете сейчас отсутствует политика и все депутаты работают как одна сила.

Об этом он рассказал в интервью для НВ.

— В начале войны мы с депутатами встретились онлайн и проговорили, что мы не планируем политических баталий, и сегодня мы работаем как одна сила. На сегодняшний день я пока не видел никакой политической активности или баталий. У нас за это время две сессии городского совета прошли онлайн, ближайшую планируем провести 22 ноября и в декабре. Пока что у меня нет каких-либо проблем с депутатами. Конечно, можно списывать на то, что кто-то испугался, затаился, но даже таких подпольных возбуждений не было. Сегодня все нацелены на результат, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.

Депутат Николаевского городского совета, член «бюджетной» комиссии Сергей Кантор предложил рассматривать проект пчела города на 2023 год в редакции, предложенной мэром Александром Сенкевичем.