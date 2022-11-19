Премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Украину. Политик провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается в Telegram-канале Президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что во время встречи Владимир Зеленский обсудил с британским премьером самые важные вопросы, как для двух стран, так и для глобальной безопасности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

«Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявляет о новой противовоздушной обороне для Украины во время первого визита в Киев, пакет стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия иранским беспилотникам», - отмечает издание.

Также отмечается, что в пакет помощи Украине войдут десятки радаров, средства радиоэлектронной борьбы с дронами. При этом ранее были анонсированы поставки более тысячи ракет для ПВО.

«В то время как ВСУ удается оттеснить российские силы на земли, гражданское население подвергается жестокому обстрелу с воздуха. Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитное оружие, радары и средства борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку перед зимой», — говорит Sky News слова Риши Сунака.

Напомним, король Великобритании Чарльз 25 октября официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера он был избран лидером Консервативной партии.