Прокуратура Польши не согласится привлекать украинскую сторону к расследованию падения ракеты в селе Пшеводув, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Источники издания заявляют об отсутствии юридической возможности привлечения украинской стороны к расследованию. Также сообщается, что это противоречило бы процедурам, а также интересам следствия, в котором рассматриваются все возможные версии, включая то, что могла упасть украинская ракета ПВО.

Так, издание пишет, что политики вводят в заблуждение общественность, когда говорят, что не только украинцы, но и американцы уже фигуранты расследования. На самом деле, ничего подобного нет.

18 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские эксперты уже работают на городе инцидента в Польше.

Однако Rzeczpospolita сообщает, что украинские следователи приехали в Пшеводув в конце проверки, проводимой польскими следователями, и смогли увидеть остатки ракеты и воронку, но не проводили никаких процессуальных действий, поскольку по закону это невозможно.

Кроме того, государственный секретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявлял, что в Пшеводуве работает польско-американская следственная группа и что украинцы также попросили доступ к расследованию. Однако на месте американских экспертов не было – их роль заключается в обнародовании секретных материалов системы AWACS.

Так, подчеркивается, что решение о расследовании и его направлениях принимает исключительно польская прокуратура. Даже глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера признал, что хотя участие украинских наблюдателей возможно, это не значит, что они будут участвовать, объяснив, что «это требует соблюдения справедливости и смежных процедур».

При этом участие украинской стороны было бы возможным, но для этого необходимо было бы создать международную комиссию по расследованию.

К тому же источники издания, близкие к следствию, сообщают, что Польша ведет переговоры о наработке принципов сотрудничества, включая вопросы, например, передачу материалов или обмен доказательствами.

Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.