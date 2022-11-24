В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ задержали владельца местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам убегать от контрнаступления Сил обороны на южном направлении.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Как стало известно, мужчина добровольно передал в распоряжение агрессора 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Именно на этих катерах на левый берег Днепра эвакуировались кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ.

Кроме того, враг привлек плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонщины.

По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта.

— После временного захвата региона он перерегистрировал собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией. После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали, – сообщили в спецслужбе.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила еще пять вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.